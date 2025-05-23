Пермяки создали энергоэффективного робота-помощника для промышленности

Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Робототехнический комплекс — это автоматизированный механизм, состоящий из робота-манипулятора, системы управления, датчиков и вспомогательных механизмов.
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