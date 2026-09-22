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Осеннее равноденствие в 2026 году: как правильно провести этот день, чтобы привлечь удачу

Осеннее равноденствие в 2026 году: как правильно провести этот день, чтобы привлечь удачу

Что можно и нельзя делать 23 сентября фото: Midjourney23 сентября 2026 года в 03:05 по московскому времени наступит момент осеннего равноденствия — астрономическое событие, когда день и ночь становятся равны, а свет начинает уступать тьме.

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