Группировка «Юг»: ВСУ снимет видео о своем «присутствии» в Константиновке

Русские перехватили приказ снять 10 роликов для отчёта о «контроле» ВСУ над Константиновкой.Украинское военное руководство пытается создать иллюзию успеха там, где реальное положение дел складывается не в его пользу.
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