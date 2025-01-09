Алиса Вайдель: Гитлер был коммунистом, а не правым консерватором

Алиса Вайдель, сопредседатель "Альтернативы для Германии", в онлайн-дискуссии с Илоном Маском заявила, что Адольф Гитлер был коммунистом, а не правым консерватором, и подчеркнула, что извращенцы укоренились в левом движении.