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Газета.ру

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Bild: госфонд Катара не дал Volkswagen выпускать ракеты для израильской ПВО

Bild: госфонд Катара не дал Volkswagen выпускать ракеты для израильской ПВО

Государственный суверенный фонд Катара, который является крупнейшим акционером Volkswagen, сорвал сделку автоконцерна с израильским оборонным предприятием о производстве боеприпасов для "Железного купола".

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