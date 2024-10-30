Опрос выявил сокращение преимущества Харрис над Трампом до 1%

Отрыв вице-президента Камалы Харрис от экс-президента Дональда Трампа сократился на заключительном этапе президентской гонки в США до одного процентного пункта — 44% против 43%, следует из опроса Reuters/Ipsos, опубликованного 29 октября.
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