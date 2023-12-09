Успенская умеет правильно загадывать желания: после извинений Киркорова певица готова к новым подвигам

Исполнительница шансона счастлива, что может представить публике новую талантливую артистку. Филипп Киркоров и Любовь Успенская в шоу кадр шоуЛюбовь Успенская теперь на всех концертах появляется исключительно в компании со своей дочерью Татьяной Плаксиной.