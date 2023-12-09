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  • Маша Глага
    🤡«Леня, не сметь!»...
  • larisa1969k
    Как же надоели эти силиконовые монстры!Успенская умеет п...
  • Tania Еременко
    Презираю эту еврейскую парочку, собчакскую.😱☠️👿В парике по приме...

Успенская умеет правильно загадывать желания: после извинений Киркорова певица готова к новым подвигам

Успенская умеет правильно загадывать желания: после извинений Киркорова певица готова к новым подвигам

Исполнительница шансона счастлива, что может представить публике новую талантливую артистку. Филипп Киркоров и Любовь Успенская в шоу кадр шоуЛюбовь Успенская теперь на всех концертах появляется исключительно в компании со своей дочерью Татьяной Плаксиной.

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larisa1969k
Как же надоели эти силиконовые монстры!
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11 час.

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