Успенская умеет правильно загадывать желания: после извинений Киркорова певица готова к новым подвигам

Исполнительница шансона счастлива, что может представить публике новую талантливую артистку. Филипп Киркоров и Любовь Успенская в шоу кадр шоуЛюбовь Успенская теперь на всех концертах появляется исключительно в компании со своей дочерью Татьяной Плаксиной.
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