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До конца года в Самаре ликвидируют более 100 незаконных торговых объектов

До конца года в Самаре ликвидируют более 100 незаконных торговых объектов

Накануне, 11 марта 2024 года Елена Лапушкина провела рабочее совещание с представителями губернской думы, глав районов города и руководителей департаментов, а также представителями предприятий муниципального характера.

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