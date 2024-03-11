До конца года в Самаре ликвидируют более 100 незаконных торговых объектов

Накануне, 11 марта 2024 года Елена Лапушкина провела рабочее совещание с представителями губернской думы, глав районов города и руководителей департаментов, а также представителями предприятий муниципального характера.
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