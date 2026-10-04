Starlink позволяет зарабатывать на своей тарелке — запущена программа пассивного дохода от раздачи спутникового интернета

Владельцы домов, кемпингов и других объектов смогут подключать соседей и посетителей к одному терминалу Starlink и получать доход с платных подключений Starlink запустила бета-программу Starlink for Communities, которая позволяет владельцам недвижимости и местным операторам превратить один комплект спутникового интернета в источник дополнительного дохода.