Starlink позволяет зарабатывать на своей тарелке — запущена программа пассивного дохода от раздачи спутникового интернета

Владельцы домов, кемпингов и других объектов смогут подключать соседей и посетителей к одному терминалу Starlink и получать доход с платных подключений Starlink запустила бета-программу Starlink for Communities, которая позволяет владельцам недвижимости и местным операторам превратить один комплект спутникового интернета в источник дополнительного дохода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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