Уральские металлурги задействуют блокчейн для привлечения инвестиций

Магнитогорский металлургический комбинат выпустит цифровые финансовые активы на платформе Сбера. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», соглашение об этом заключили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии