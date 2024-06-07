Уральские металлурги задействуют блокчейн для привлечения инвестиций

Магнитогорский металлургический комбинат выпустит цифровые финансовые активы на платформе Сбера. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», соглашение об этом заключили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.