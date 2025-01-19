"Клянусь своей мамой, закину, брат!"

В Москве мужик сел в такси, доехал до нужного места, после чего устроил концерт, чтобы не платить. Он начал рассказывать, что он сам таксист, счёт у него не работает, с которого он может вывести деньги и у него какие-то проблемы с картой.
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