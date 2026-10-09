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Вести Севастополь

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ФТС раскрыла коррупционную схему на Южном акцизном таможенном посту

ФТС раскрыла коррупционную схему на Южном акцизном таможенном посту

Федеральная таможенная служба пресекла деятельность группы сотрудников Южного акцизного таможенного поста, подозреваемых в получении взяток и превышении должностных полномочий.

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