ФТС раскрыла коррупционную схему на Южном акцизном таможенном посту

Федеральная таможенная служба пресекла деятельность группы сотрудников Южного акцизного таможенного поста, подозреваемых в получении взяток и превышении должностных полномочий.
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