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Собчак попыталась оправдаться за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой, но в итоге сама себя закопала

Собчак попыталась оправдаться за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой, но в итоге сама себя закопала

"Кровавая барыня" назвала участие звёзд в вечеринке их личным делом, добавив фразу, что мир несправедливВ преддверии Нового года в столичном клубе "Мутабор" состоялась звёздная вечеринка, отличающаяся от обычных тем, что гости на ней были практически без одежды.

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Комментарии
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Россиянин
Эти господа, просто показали свое истиное нутро. Вот и все. А нутро у них оказалось заполненной под завязку знаете чем.
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