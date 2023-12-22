Собчак попыталась оправдаться за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой, но в итоге сама себя закопала

"Кровавая барыня" назвала участие звёзд в вечеринке их личным делом, добавив фразу, что мир несправедливВ преддверии Нового года в столичном клубе "Мутабор" состоялась звёздная вечеринка, отличающаяся от обычных тем, что гости на ней были практически без одежды.