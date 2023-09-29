Контр-адмирал Цимлянский: выросло число граждан, желающих служить по контракту

Число граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, значительно выросло, сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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