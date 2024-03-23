Верный способ запороть коробку-автомат – не делайте так!

Для того чтобы сохранить фрикционы включения первой и задней передач гидромеханического автомата от преждевременного износа, не стоит спешить сразу давить на педаль газа после перевода селектора в положение D или R.
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