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За рулем

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Верный способ запороть коробку-автомат – не делайте так!

Верный способ запороть коробку-автомат – не делайте так!

Для того чтобы сохранить фрикционы включения первой и задней передач гидромеханического автомата от преждевременного износа, не стоит спешить сразу давить на педаль газа после перевода селектора в положение D или R.

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