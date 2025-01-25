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Врач Коваленко рассказала о рисках развития деменции в молодом возрасте

Врач Коваленко рассказала о рисках развития деменции в молодом возрасте

Специалист по когнитивным нарушениям, врач-невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, кандидат медицинских наук Екатерина Коваленко рассказала о рисках развития деменции в молодом возрасте.

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