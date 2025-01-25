Врач Коваленко рассказала о рисках развития деменции в молодом возрасте

Специалист по когнитивным нарушениям, врач-невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, кандидат медицинских наук Екатерина Коваленко рассказала о рисках развития деменции в молодом возрасте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии