Коклюш продолжает распространяться среди детей в Карагандинской области

В Карагандинской области коклюшем с начала года по 27 марта заболели 66 человек. Болезнь регистрируется в крупных городах-спутниках Караганды и некоторых районах, и заболевают коклюшем в основном дети – об этом рассказал главный государственный санврач региона Юрий Залыгин, сообщает корреспондент ekaraganda.