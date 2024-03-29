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Коклюш продолжает распространяться среди детей в Карагандинской области

Коклюш продолжает распространяться среди детей в Карагандинской области

В Карагандинской области коклюшем с начала года по 27 марта заболели 66 человек. Болезнь регистрируется в крупных городах-спутниках Караганды и некоторых районах, и заболевают коклюшем в основном дети – об этом рассказал главный государственный санврач региона Юрий Залыгин, сообщает корреспондент ekaraganda.

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