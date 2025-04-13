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Добрый Мир

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Главред RT Симоньян заявила, что Украину ждет разделение по примеру Польши

Главред RT Симоньян заявила, что Украину ждет разделение по примеру Польши

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши.

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