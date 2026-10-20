‼️🇺🇦 Удар по энергообъекту в Киеве: сильный пожар, остановлено метро и электротранспорт ▪️Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил поражение энергетического объекта в Шевченковском районе столицы.
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