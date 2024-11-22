Производство ракет GMLRS: большие планы и новые проблемы Помогая Украине, Пентагон существенно сократил собственные складские запасы различных вооружений, и теперь ему приходится вновь наполнять арсеналы.
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Производство ракет GMLRS: большие планы и новые проблемы Помогая Украине, Пентагон существенно сократил собственные складские запасы различных вооружений, и теперь ему приходится вновь наполнять арсеналы.
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