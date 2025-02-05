Экономист Иванов: арабика останется дорогой в ближайшие 2-3 года

Стоимость кофе сорта арабика в перспективе ближайших 2-3 лет останется высокой, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение экономиста, старшего преподавателя кафедры Международного бизнеса РЭУ им.
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