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Трех лучших выпускников вузов выбрали в Хабаровском крае

Трех лучших выпускников вузов выбрали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился первый региональный конкурс "Лучший выпускник вуза - 2024". На него поступило 30 заявок, но только десять участников смогли пройти в финал, который проходил в Дальневосточном университете путей сообщения.

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