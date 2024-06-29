Трех лучших выпускников вузов выбрали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился первый региональный конкурс "Лучший выпускник вуза - 2024". На него поступило 30 заявок, но только десять участников смогли пройти в финал, который проходил в Дальневосточном университете путей сообщения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии