В США прекращают финансирование Politico, The New York Times и AP

Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE), сообщил о том, что органы исполнительной власти США прекращают финансирование трёх американских СМИ: Politico, The New York Times и информационного агентства Associated Press.
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