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Изменившийся Толик вернулся без Лены Полено, Сагалова ретировалась: чем удивят новые «Букины»

Изменившийся Толик вернулся без Лены Полено, Сагалова ретировалась: чем удивят новые «Букины»

В Москве стартовали съемки второго сезона «Букиных». Мы побывали на площадке, где вовсю кипит работа, и пообщались с актерами и создателями проекта.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Кто все эти люди?
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15 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Это лицедеи ненужные, пытаются заработать на бездарном сериале😂😂😂, клещи, присосались к бюджетным деньгам.
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14 час.
ч
чак
Дерьмо не тонет.
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9 час.
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