Житель Челябинской области получил 6 лет колонии за хранение взрывчатых веществ

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко Курчатовский районный суд Челябинска приговорил к шести годам и одному месяцу лишения свободы местного жителя, причастного к незаконному хранению взрывчатых веществ и частей огнестрельного оружия.
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