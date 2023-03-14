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В России хотят бессрочно обнулить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний

В России хотят бессрочно обнулить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний

Минцифры предлагает сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Об этом говорится в письме замглавы министерства Александра Шойтова, направленном полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко.

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