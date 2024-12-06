В России запретили храм сатаны. А как вообще разрешили его открыть?

Алексей Тан Для ИУДЕЕВ (евреев), инородцев... подходит ЛЮБАЯ власть!... но только не ВЛАСТЬ, КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ. (православных)

Галина Друзина Что за бред, а кто разрешил!? Вот это номер. Запад и америкосы уже глубоко проникли в нашу страну не без помощи чинуш, видать за большие деньги.