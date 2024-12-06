Юрий Кот В России запретили храм сатаны. Генпрокуратура РФ признала деятельность организации нежелательной на территории страны.
В России запретили храм сатаны. А как вообще разрешили его открыть?
Комментарии
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Алексей Тан
Для ИУДЕЕВ (евреев), инородцев... подходит ЛЮБАЯ власть!... но только не ВЛАСТЬ, КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ. (православных)
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19 час.
Галина Друзина
Что за бред, а кто разрешил!? Вот это номер. Запад и америкосы уже глубоко проникли в нашу страну не без помощи чинуш, видать за большие деньги.
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19 час.
АС
Александр Сысоев
Сколько же антигосударственной нечисти в нашей власти?! Коль позволяет официально регистрироваться и строить свои храмы всякой нечисти. Надо уголовно преследовать тех чиновников, которые потворствуют сатанистам!!!
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3 час.
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