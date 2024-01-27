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ВС РФ точным ударом уничтожили здание предприятия в Славянске, где размещался личный состав ВСУ

ВС РФ точным ударом уничтожили здание предприятия в Славянске, где размещался личный состав ВСУ

Сегодня ночью по зданию предприятия в оккупированном киевским режимом городе Славянске (расположен на территории российской Донецкой Народной Республики) Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен мощный удар.

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