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За интервью с Захаровой в ФРГ закрыли журнал

Немецкая цензура нынешнего периода сопоставима с временами министра пропаганды нацистской Германии Геббельса, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя закрытие в Германии журнала CompactИздание было закрыто* немецкими властями вскоре после того, как взяло интервью у Марии Захаровой.

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