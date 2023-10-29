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Кардиолог Минздрава Шляхто заявил, что отказ от курения снизит риск инсульта

Кардиолог Минздрава Шляхто заявил, что отказ от курения снизит риск инсульта

Курение существенно увеличивает риск развитию инсульта, при этом отказ от этой привычки спустя два года понизит вероятность заболевания в два раза, рассказал главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения РФ Евгений Шляхто.

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