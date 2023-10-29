Кардиолог Минздрава Шляхто заявил, что отказ от курения снизит риск инсульта

Курение существенно увеличивает риск развитию инсульта, при этом отказ от этой привычки спустя два года понизит вероятность заболевания в два раза, рассказал главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения РФ Евгений Шляхто.
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