Заслуженный пилот: обучение российских летчиков под угрозой

Обучение российских пилотов находится под угрозой. Специализированные заведения сталкиваются с нехваткой тренировочных самолетов, в том числе из-за отсутствия запасных частей для их ремонта и обслуживания.
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