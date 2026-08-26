Crude Oil long idea (Demand-Zone) Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! ConfluenceEdge_ The chart is Light Crude futures (daily): a sharp decline from the spring highs above $100 has consolidated around $80, with an unclosed gap left behind near $71.
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