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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серж Ибака и Дилан Озетковски сцепились после борьбы за подбор

Эпизод произошел во время матча 10-го раунда АСВ между «Уникахой» и «Реалом» (77:90). Баскетболисты вели борьбу за подбор и сцепились друг с другом.

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