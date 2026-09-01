18 светлых фото и историй от любителей растений, у которых и сухая палка зацветет

Я, как человек, безуспешно увлекающийся цветоводством, с удовольствием любуюсь чужими роскошными растениями, ну и тихонько надеюсь, что тоже когда-нибудь смогу вырастить что-то потрясающее.
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