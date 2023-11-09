В Пентагоне испугались эскалации в случае появления у "Хезболлы" российских ЗРК

По мнению высокопоставленного представителя Пентагона, появление российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) у ливанского движения "Хезболла" может привести к серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрожать безопасности Израиля, пишет РИА Новости.
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