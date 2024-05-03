За месяц в Омской области скончались более 2 тысяч человек: рассказываем, в каких районах умирают чаще.
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За месяц в Омской области скончались более 2 тысяч человек: рассказываем, в каких районах умирают чаще.