Кому проще и сложнее найти работу по своей профессии в Алтайском крае?

66% опрошенных заявили, что в их профессиональной области сложно найти работу В Алтайском крае в третьем квартале 2024 легче всего работу находили специалисты из сферы строительства, а трудности испытывали сотрудники в сфере развлечения, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии