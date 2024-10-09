Кому проще и сложнее найти работу по своей профессии в Алтайском крае?

66% опрошенных заявили, что в их профессиональной области сложно найти работу В Алтайском крае в третьем квартале 2024 легче всего работу находили специалисты из сферы строительства, а трудности испытывали сотрудники в сфере развлечения, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.