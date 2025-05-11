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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нино об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Непривычное поле, боевой соперник, много борьбы. «Зениту» потребовалось время, чтобы адаптироваться и найти игру»

Нино об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Непривычное поле, боевой соперник, много борьбы. «Зениту» потребовалось время, чтобы адаптироваться и найти игру»

— Очень особенное чувство после очень сложной игры и невероятно важной для нашей команды победы. Прекрасно понимали, что нам необходимы три очка, и то, что я помог «Зениту» выполнить эту задачу, значит для меня очень много.

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