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Лига Европы. 1/2 финала. «Байер» примет «Рому», «Аталанта» против «Марселя»

Также в четверг «Аталанта» сыграет дома с «Марселем». Лига Европы 1/2 финала Ответные матчи Байер Германия – Рома Италия Дата проведения 9 мая, 22.

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