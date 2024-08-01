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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул необходимость формирования современной пограничной, морской и противовоздушной обороны

Пекин, 31 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сформировать мощную и прочную современную пограничную, морскую и противовоздушную оборону в преддверии Дня основания Народно-освободительной армии Китая /НОАК/, который приходится на 1 августа.

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