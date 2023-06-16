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«Нищее болото»: Хазин раскрыл конфуз Финляндии, порвавшей с Россией ради НАТО

«Нищее болото»: Хазин раскрыл конфуз Финляндии, порвавшей с Россией ради НАТО

Российский экономист, политолог Михаил Хазин на YouTube-канале «Закон и порядок в США» пояснил конфуз Финляндии, порвавшей с Россией ради НАТО.

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