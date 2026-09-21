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ТАСС

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В Москве шестерых подростков задержали за стрельбу в охранников

В Москве шестерых подростков задержали за стрельбу в охранников

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шестерых человек в возрасте от 14 до 18 лет, которые устроили стрельбу из сигнального пистолета, когда охранники попытались пресечь их попытку залезть на крышу высотного здания в Москве.

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