В Москве шестерых подростков задержали за стрельбу в охранников

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шестерых человек в возрасте от 14 до 18 лет, которые устроили стрельбу из сигнального пистолета, когда охранники попытались пресечь их попытку залезть на крышу высотного здания в Москве.