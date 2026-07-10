Марин Ле Пен – официальный кандидат в президенты: что дальше?

Решение лидера парламентской фракции «Национального объединения» удивило общественность Фото: © REUTERS/ Christian Hartmann/ Pool Ведь ранее Ле Пен неоднократно заявляла о том, что не будет вести кампанию с браслетом и вообще давала понять, что грядущую гонку возглавит один из ее однопартийцев.