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Царьград

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Самый высокогорный мост Казахстана построят на востоке страны

Самый высокогорный мост Казахстана построят на востоке страны

Министерство транспорта Республики Казахстан сообщило, что представители республиканских и региональных средств массовой информации посетили ключевые объекты дорожного строительства в Восточно-Казахстанской области.

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