Самый высокогорный мост Казахстана построят на востоке страны

Министерство транспорта Республики Казахстан сообщило, что представители республиканских и региональных средств массовой информации посетили ключевые объекты дорожного строительства в Восточно-Казахстанской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии