«Реальность рынка»: Япония стала критически зависима от российского краба

Япония стала критически зависима от российского краба, сообщает издание Nihon Keizai. По словам авторов статьи, только в 2023 году доля его закупки увеличилась практически до 69% по сравнению со средним показателем 2022 года в 33%.
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