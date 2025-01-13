"Пашинян и Алиев против России – вместе": Армянский премьер решил уничтожить страну, чтобы насолить русским

Александр Мельников Так себе статейка. Великая Россия в ней показывает вонючим армяшкам и азерам, как им хорошо живëтся с ней, и как плохо будет без неë!! Т.е. всеми силами удерживает это говно у себя, не спрашивая жителей России о желании кормить горбаносых ослоëбов себе во вред. Мало нам кавказоидных диаспор у себя в Стране, числом превышающим осëдлое население "братских" 'Оглы, желаем и всю оставшуюся шваль содержать????

Николай Стаферов Бла, Бла, Бла! ничего мы не предпримем, и будем продолжать "жевать сопли". О нас в очередной раз вытрут ноги, а мы утрёмся, и продолжим нести доброе в эти страны не думая о своём населении. Вспомните Абхазию... На долго хватило нашего гонора? Зато народу не останавливаясь повышают тарифы на всё. ЖКХ, топливо, и пр. Отсюда рост на продукты и жизненные необходимости. Тьфу! До чего опустились...