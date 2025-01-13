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"Пашинян и Алиев против России – вместе": Армянский премьер решил уничтожить страну, чтобы насолить русским

"Пашинян и Алиев против России – вместе": Армянский премьер решил уничтожить страну, чтобы насолить русским

Царьград Коллаж Царьграда 9 января правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС, что стало печальным продолжением политики армянского премьера Никола Пашиняна, направленной на разрыв отношений с Россией.

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Комментарии
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Александр Мельников
Так себе статейка. Великая Россия в ней показывает вонючим армяшкам и азерам, как им хорошо живëтся с ней, и как плохо будет без неë!! Т.е. всеми силами удерживает это говно у себя, не спрашивая жителей России о желании кормить горбаносых ослоëбов себе во вред. Мало нам кавказоидных диаспор у себя в Стране, числом превышающим  осëдлое население &quot;братских&quot; &#39;Оглы, желаем и всю оставшуюся шваль содержать????
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6 час.
Николай Стаферов
Бла, Бла, Бла! ничего мы не предпримем, и будем продолжать &quot;жевать сопли&quot;. О нас в очередной раз вытрут ноги, а мы утрёмся, и продолжим нести доброе в эти страны не думая о своём населении. Вспомните Абхазию... На долго хватило нашего гонора? Зато народу не останавливаясь повышают тарифы на всё. ЖКХ, топливо, и пр. Отсюда рост на продукты и жизненные необходимости. Тьфу! До чего опустились...
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5 час.
Николай Артамонов
Закрыть (от греха подальше) Армянскую атомную станцию,т.к. первый блок работает с 1976 года,а второй с 1980 года.Прошло уже более 40 лет!!И при тех условиях при которых эти блоки эксплуатируют армянские &quot;специалисты&quot;-она давно не безопасна!!!Да и топливо им поставляла РОССИЯ по минимальным ценам и за счёт нашего кредита,который армяне вряд ли вернут!!!Случись что то на станции и опять будет виновата Россия!!Пусть живут при свечах и керогазах,но в ЕС!!!
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4 час.

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