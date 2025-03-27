Трамп отверг идею отставки главы Пентагона после скандала с утечкой данных

www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп отверг идею возможной отставки главы Пентагона Пита Хегсета после скандала с утечкой секретного чата в мессенджере Signal, где говорилось об ударах американских военных по Йемену.
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