Трамп отверг идею отставки главы Пентагона после скандала с утечкой данных

www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп отверг идею возможной отставки главы Пентагона Пита Хегсета после скандала с утечкой секретного чата в мессенджере Signal, где говорилось об ударах американских военных по Йемену.