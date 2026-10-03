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ТАСС

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Медведев назвал уровень отношений РФ и Ирана беспрецедентно высоким

Медведев назвал уровень отношений РФ и Ирана беспрецедентно высоким

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Отношения России и Ирана находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

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