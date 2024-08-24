На Рижском пожарные тушили «Шкоду», «Хендай» и «КИА»

В Адмиралтейском районе Петербурга вечером 24 августа загорелись сразу три иномарки. Информация о происшествии по адресу Адмиралтейский район, Рижский проспект, дом 48 поступила на пульт диспетчера пожарной службы в 22.
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