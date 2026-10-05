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Минин – пользователю Спортса’’ о том, что московские комментаторы «топят за «Краснодар»: «Не припоминаю, чтобы кто-то болел за «быков». Странное обобщение»

Станислав Минин отреагировал на претензию пользователя Спортса’’ о том, что комментаторы «Матч ТВ» болеют за «Краснодар».

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